Главврача и завотделением реанимации задержали в Новокузнецке после гибели младенцев

Следователи задержали главного врача и завотделением реанимации роддома № 1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники скончались девять младенцев. Об этом в среду, 14 января, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
— Следователями задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей, — цитирует ее Telegram-канал ведомства.
Подозреваемые активно принимают участие в следственных действиях. На данный момент решается вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании меры пресечения по факту произошедшего.
По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, комиссия по оценке работы службы родовспоможения проведет разбор всех случаев в новокузнецком роддоме, передает ТАСС.
На роддом № 1 регулярно жаловались роженицы. Женщинам давили на живот, ругали матом при родах, а также оставляли их одних во время схваток. Кроме того, в прошлом году медиков этого роддома обвиняли в том, что они оторвали руку ребенку во время родов.
13 января глава Кузбасса Илья Середюк временно отстранил от должности главного врача больницы. По его словам, там также организована проверка профильными ведомствами.