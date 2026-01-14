Под Самарой 14 января сгорела будка охранника, погиб человек

Ночью 14 января в поселке Усть-Кинельский под Самарой произошел пожар. В садовом некоммерческом товариществе «Железнодорожник», что на улице Прибрежной, загорелась будка охранника, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». О ЧП стало известно в 03.30.
«Площадь пожара составила 15 квадратных метров», — прокомментировала пресс-служба учреждения.
Огонь тушили сотрудники ПСЧ № 14: девять человек при содействии двух единиц техники. С пожаром справились в 04.20. В результате погиб человек, о его личных данных не сообщают. Причину пожара установят эксперты.