Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой 14 января сгорела будка охранника, погиб человек

В Кинельском районе девять человек тушили пожар в садовом товариществе.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Ночью 14 января в поселке Усть-Кинельский под Самарой произошел пожар. В садовом некоммерческом товариществе «Железнодорожник», что на улице Прибрежной, загорелась будка охранника, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». О ЧП стало известно в 03.30.

«Площадь пожара составила 15 квадратных метров», — прокомментировала пресс-служба учреждения.

Огонь тушили сотрудники ПСЧ № 14: девять человек при содействии двух единиц техники. С пожаром справились в 04.20. В результате погиб человек, о его личных данных не сообщают. Причину пожара установят эксперты.