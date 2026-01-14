Средняя пенсия в Башкирии выросла почти на 12%

Социальный фонд России сообщил свежие данные о пенсиях. К ноябрю 2025 года средний размер выплаты для пенсионеров в Башкирии составил 22 900 рублей. Это на 11,4% больше, чем за тот же месяц годом ранее.
Однако, как отмечают аналитики, несмотря на рост, пенсии в республике все еще отстают от среднероссийских показателей. По стране на 1 ноября средний размер пенсии был 23 535 рублей.
В Башкирии разница также заметна между работающими и неработающими пенсионерами. У вторых средняя пенсия в ноябре была 23 120 рублей, а у тех, кто продолжает работать, чуть меньше, 21 631 рубль.
По России разброс пенсий между регионами очень большой. Например, в Чукотском автономном округе в ноябре пенсионеры получали в среднем 38 835 рублей, а в Дагестане — всего 17 462 рубля в месяц.
