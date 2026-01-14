В Кузбассе задержали главврача и завотделением после гибели младенцев

Следователи задержали главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 293 УК РФ “Халатность” и частью третьей статьи 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей”», — заявила Петренко.
По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года в результате ненадлежащего исполнения должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в родильном доме № 1 Новокузнецка скончались девять новорождённых. Все дети родились в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании меры пресечения. В рамках расследования допрошены потерпевшие и свидетели, изъята медицинская, кадровая и иная документация, а также носители электронной информации. Назначены девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз.
На фоне ситуации в Новокузнецке Министерство здравоохранения России ранее опровергло сообщения о якобы массовом закрытии родильных домов в регионах. В ведомстве подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности и что в стране продолжается развитие системы родовспоможения и открытие новых перинатальных центров.