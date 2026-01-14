В Кузбассе задержали главврача и завотделением после гибели младенцев

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года в результате ненадлежащего исполнения должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в родильном доме № 1 Новокузнецка скончались девять новорождённых. Все дети родились в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.