Baza: Младенец в Крыму умер спустя два дня после рождения из-за сепсиса

Решение о проведении кесарева сечения было принято лишь через 41 час. Ребенок появился на свет, однако спустя двое суток скончался. Причиной смерти стали сепсис, тяжелая гипоксия и кровоизлияние в головной мозг. Россиянка убеждена, что воспалительный процесс развился из-за длительного безводного периода. По ее словам, о риске сепсиса и об угрозе для ребенка до родов ее не предупреждали, при этом результаты анализов не указывали на наличие воспаления.