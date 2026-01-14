Baza: Младенец в Крыму умер спустя два дня после рождения из-за сепсиса

В Симферополе ребенок умер спустя два дня после рождения из-за сепсиса. Как пишет Baza, мать погибшего малыша обвинила врачей в халатности и подделке документов.
По данным источника, 32-летнюю женщину госпитализировали в перинатальный центр имени Семашко после излития околоплодных вод. Роды не начинались. Спустя некоторое время у женщины появились озноб и сильная головная боль, а плод перестал подавать признаки движения. Однако дежурный врач сообщил, что родовая деятельность не началась, назначил спазмолитик и не провел, по словам женщины, ни обследований, ни лабораторных анализов.
Решение о проведении кесарева сечения было принято лишь через 41 час. Ребенок появился на свет, однако спустя двое суток скончался. Причиной смерти стали сепсис, тяжелая гипоксия и кровоизлияние в головной мозг. Россиянка убеждена, что воспалительный процесс развился из-за длительного безводного периода. По ее словам, о риске сепсиса и об угрозе для ребенка до родов ее не предупреждали, при этом результаты анализов не указывали на наличие воспаления.
После выписки женщина обнаружила несоответствия в медицинской документации. В протоколе операции якобы задним числом появилась запись о тяжелом воспалении плодных оболочек, выполненная другой ручкой и иным почерком.
После произошедшего СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначена экспертиза, которая должна установить наличие прямой причинно-следственной связи между действиями медиков и гибелью ребенка, уточняется в публикации.
