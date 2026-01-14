Нижегородка пять дней жила с умершей матерью, отказываясь ее хоронить

Соседи забили тревогу, опасаясь, что ситуация повторит события шестилетней давности — тогда женщина не хоронила собственную дочь, утверждая, что ее забрали инопланетяне. Об этом сообщает программа «Кстати» (16+).
По словам жильцов дома на улице Белинского, в квартире снова начал появляться характерный запах, а хозяйка не открывала дверь ни полиции, ни ритуальным службам. Женщина уверяла, что не делает ничего противозаконного и просто «ждет справки». Шесть лет назад в этой же квартире умерла дочь женщины. Она более двух недель не вызывала похоронную службу, объясняя это тем, что ее ребенок якобы погиб от радиации, а тело похитили пришельцы. Вся квартира была оклеена фольгой, а в разговоре с соседями и полицией женщина постоянно упоминала НЛО. В итоге дверь вскрыли только с помощью МЧС, а разложившееся тело девушки отправили в морг.
Женщину тогда поместили в психиатрическую клинику, но через полгода она вышла. Теперь история повторилась. На этот раз умерла ее мать, бабушка той самой погибшей девушки. Тело пролежало в квартире пять дней. Женщина не оформляла документы, не вызывала ритуальную службу, а когда к ней приходили полицейские, отказывалась впускать их.
После того как соседи обратились в СМИ, женщина все же позвонила в похоронную службу и разрешила забрать тело.
Ранее сообщалось, что частный морг организовали среди садовых участков в Заволжье.