Нижегородка пять дней жила с умершей матерью, отказываясь ее хоронить

По словам жильцов дома на улице Белинского, в квартире снова начал появляться характерный запах, а хозяйка не открывала дверь ни полиции, ни ритуальным службам. Женщина уверяла, что не делает ничего противозаконного и просто «ждет справки». Шесть лет назад в этой же квартире умерла дочь женщины. Она более двух недель не вызывала похоронную службу, объясняя это тем, что ее ребенок якобы погиб от радиации, а тело похитили пришельцы. Вся квартира была оклеена фольгой, а в разговоре с соседями и полицией женщина постоянно упоминала НЛО. В итоге дверь вскрыли только с помощью МЧС, а разложившееся тело девушки отправили в морг.