Школу в Перми отправили на дистант из-за аварии на водопроводе

В здании отключили водоснабжение.

Источник: Аргументы и факты

Один из корпусов пермской школы № 79 на улице Цимлянской, 4 временно перешёл на дистанционный формат обучения из-за аварии на коммунальных сетях, сообщил сайт телеканала «Рифей» со ссылкой на родителей учеников.

В пресс-службе компании «Новогор» сообщили, что специалисты уже работают на месте происшествия и проводят обследование для выяснения причин аварии и скорейшего восстановления подачи воды.

Новый корпус школы № 79, открытый после масштабной реконструкции в 2022 году, рассчитан на более чем 900 учебных мест для учеников 5−11 классов. Ранее в этом историческом здании долгое время базировалась школа-интернат для детей работников ОАО «РЖД». Сейчас администрация учебного заведения ожидает устранения аварии для возвращения к очному формату занятий.