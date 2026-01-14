Школу в Перми отправили на дистант из-за аварии на водопроводе

Новый корпус школы № 79, открытый после масштабной реконструкции в 2022 году, рассчитан на более чем 900 учебных мест для учеников 5−11 классов. Ранее в этом историческом здании долгое время базировалась школа-интернат для детей работников ОАО «РЖД». Сейчас администрация учебного заведения ожидает устранения аварии для возвращения к очному формату занятий.