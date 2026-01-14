Пьяная мать погубила своего 6-летнего сына в ДТП под Воронежем

Таловский районный суд Воронежской области вынес обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в гибели собственного ребенка в ДТП, которое она спровоцировала, сев за руль в нетрезвом виде. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона 13 января.
Суд установил, что вечером 12 мая 2025 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потеряла контроль над автомобилем в поселке Таловая. Автомобиль съехал с дороги и врезался в деревья. На заднем сидении в момент аварии находился ее 6-летний сын. Ребенок от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.
Женщина была признана виновной по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
При назначении наказания суд учел как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. К первым относится тяжесть последствий преступления — гибель ребенка. Смягчающими стали полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики, состояние беременности осужденной на момент суда, а также наличие на ее иждивении другого малолетнего ребенка.
В итоге суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Однако в связи с беременностью женщины ей предоставили отсрочку отбывания наказания до достижения ее новорожденным ребенком 14-летнего возраста, как это предусмотрено законодательством.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.