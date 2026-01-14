Пьяная мать погубила своего 6-летнего сына в ДТП под Воронежем

Суд установил, что вечером 12 мая 2025 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потеряла контроль над автомобилем в поселке Таловая. Автомобиль съехал с дороги и врезался в деревья. На заднем сидении в момент аварии находился ее 6-летний сын. Ребенок от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.