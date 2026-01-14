Ричмонд
В Калуге завели дело после обнаружения иглы в шоколадном батончике

Жительница Калуги обнаружила иглу в шоколадном батончике и обратилась в полицию.

Источник: Аргументы и факты

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту покушения на причинение вреда здоровью после того, как местная жительница обнаружила в шоколадном батончике иглу, сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данному факту проводится расследование, правоохранительные органы занимаются установлением всех причастных к происшествию лиц.

«По результатам проверки органами дознания УМВД России по Калуге было возбуждено уголовное дело по статье 30, часть 3, и статье 112, часть 1 УК РФ», — уточняется в официальном заявлении.

В ноябре в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь нашла иглу в шоколадном батончике. После этого инцидента была начата проверка.

«На данный момент проведены судебные экспертизы и назначены дополнительные исследования. По их результатам будет принято соответствующее решение. Дознание продолжается, и ведется работа по установлению всех лиц, причастных к данному противоправному деянию», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница Киля нашла бритвенные лезвия среди детских угощений на Хэллоуин.