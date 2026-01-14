Задержанные после гибели 9 младенцев в Новокузнецке врачи. Видео

После гибели младенцев возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Девять младенцев погибли во время январских праздников. У умерших не нашли общего диагноза.
После гибели девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке задержаны главврач и заведующий отделением реанимации. СК показал кадры, на которых видны их допрос и следственные действия с ними.
