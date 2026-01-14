Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанные после гибели 9 младенцев в Новокузнецке врачи. Видео

После гибели девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке задержаны главврач и заведующий отделением реанимации. СК показал кадры, на которых видны их допрос и следственные действия с ними.

Все новости РБК

После гибели младенцев возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Девять младенцев погибли во время январских праздников. У умерших не нашли общего диагноза.