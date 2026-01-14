Теракт против сотрудника предприятия ОПК предотвратили в Санкт-Петербурге

Силовики в Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия ОПК, задержана завербованная украинскими спецслужбами россиянка. Об этом стало известно в среду, 14 января.
По информации ФСБ, женщина въехала в Россию через третьи страны и попыталась извлечь из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. Эти предметы, как установлено, предназначались для убийства сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области.
В ходе задержания у нее изъяли пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также средства связи с перепиской с координаторами террористической деятельности, находящимися на Украине.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ — покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Женщина заключена под стражу, передает ТАСС.
Ранее суд приговорил 56-летнюю охранницу из Курской области к 15 годам колонии общего режима за попытку передать украинским спецслужбам данные о Вооруженных силах РФ.