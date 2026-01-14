Теракт против сотрудника предприятия ОПК предотвратили в Санкт-Петербурге

По информации ФСБ, женщина въехала в Россию через третьи страны и попыталась извлечь из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. Эти предметы, как установлено, предназначались для убийства сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области.