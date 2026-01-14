Ричмонд
В Белгородской области женщина погибла в машине при ударе дронов

При ударе украинского дрона в автомобиль в Белгородской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

Атака произошла в Борисовском округе в селе Зозули. Женщина умерла на месте от полученных ранений.

«Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ, где медики оказывают ему необходимую помощь», — сообщил Гладков.

Машина во время атаки была уничтожена.

Минобороны сообщало, что за ночь силы ПВО сбили или перехватили 48 БПЛА.

