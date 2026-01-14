В Белгородской области женщина погибла в машине при ударе дронов

Атака произошла в Борисовском округе в селе Зозули. Женщина умерла на месте от полученных ранений.
«Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ, где медики оказывают ему необходимую помощь», — сообщил Гладков.
Машина во время атаки была уничтожена.
Минобороны сообщало, что за ночь силы ПВО сбили или перехватили 48 БПЛА.
