Жителя Приангарья будут судить за обман пайщиков КПК на 75 млн в шести регионах

В объединенной пресс-службе судов Приангарья сообщили, что в период с 28 декабря 2010 года по 19 марта 2019 года мужчина, будучи руководителем сети КПК «Сберегательный центр “Золотой фонд” (имеющих офисы в Республике Бурятия, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях), а также являясь учредителем и исполнительным директором ООО “Финансовая компания “Деловые инвестиции”, похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей. Затем он легализовал похищенные деньги, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения.