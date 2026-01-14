ФСБ предотвратила теракт против сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

Как сообщили в ведомстве, женщина, ранее проживавшая на Украине, была завербована Службой безопасности Украины (СБУ) и прошла под руководством кураторов полное обучение методам диверсионно-террористической деятельности. После подготовки она прибыла в Россию через третью страну.