ФСБ предотвратила теракт против сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

ФСБ задержала завербованную СБУ россиянку, которая везла в Петербург взрывчатку для устранения работника ОПК.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подготовку диверсионно-террористического акта на территории Санкт-Петербурга. По данным Центра общественных связей ФСБ России, задержана гражданка РФ 1966 года рождения, завербованная украинской спецслужбой.

Как сообщили в ведомстве, женщина, ранее проживавшая на Украине, была завербована Службой безопасности Украины (СБУ) и прошла под руководством кураторов полное обучение методам диверсионно-террористической деятельности. После подготовки она прибыла в Россию через третью страну.

Согласно оперативным данным, задержанная совершила вылазку в Смоленскую область, где из заранее оборудованного тайника изъяла огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. Эти средства планировалось использовать для физического устранения сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенного в Ленинградской области.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 17-летнего жителя Мариуполя. Подростка подозревают в государственной измене.