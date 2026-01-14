Ричмонд
В Уфе задержали студента, собиравшегося устроить поджог на энергообъекте

ФСБ пресекла подготовку к диверсии на уфимской подстанции.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники Управления ФСБ задержали 22-летнего местного жителя, студента. По данным силовиков, он планировал совершить подрыв на одном из объектов, связанных с топливом или энергией.

Как выяснилось, молодой человек вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему за деньги поджечь трансформаторную подстанцию. Вознаграждение за это составляло 23 тысячи рублей. В процессе подготовки к диверсии его и задержали.

При обыске в квартире задержанного нашли вещества и предметы, которые могли понадобиться для совершения преступления. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет тюрьмы.

