«Легкие деньги» не сработали: в Севастополе накрыли семейный наркобизнес

Как рассказали в полиции, 26-летняя девушка и ее 20-летний сожитель решили не утруждать себя официальной работой и выбрали, как им показалось, более «легкий» способ заработка. Для этого они связались с подпольным интернет-наркомаркетом и предложили свои услуги.
«Для ведения незаконной деятельности они арендовали дом, который превратили в своеобразный цех по фасовке: получали через тайники запрещенный товар, самостоятельно фасовали и сбывали через закладки», — уточнили в МВД.
Во время обыска оперативники нашли пакет с марихуаной, 43 свертка, уже готовых к продаже, а также весь необходимый «стартап-набор» — электронные весы и упаковочные материалы. Общий вес изъятой «запрещенки» составил 180 граммов.
В отношении «предпринимателей» возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы.