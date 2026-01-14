Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Легкие деньги» не сработали: в Севастополе накрыли семейный наркобизнес

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские накрыли «семейный бизнес» по продаже наркотиков — молодая пара устроила цех по фасовке марихуаны прямо в съемном доме. Об этом сообщили в управлении МВД России по городу.

Источник: Пресс-служба УМВД по Севастополю

Как рассказали в полиции, 26-летняя девушка и ее 20-летний сожитель решили не утруждать себя официальной работой и выбрали, как им показалось, более «легкий» способ заработка. Для этого они связались с подпольным интернет-наркомаркетом и предложили свои услуги.

«Для ведения незаконной деятельности они арендовали дом, который превратили в своеобразный цех по фасовке: получали через тайники запрещенный товар, самостоятельно фасовали и сбывали через закладки», — уточнили в МВД.

Во время обыска оперативники нашли пакет с марихуаной, 43 свертка, уже готовых к продаже, а также весь необходимый «стартап-набор» — электронные весы и упаковочные материалы. Общий вес изъятой «запрещенки» составил 180 граммов.

В отношении «предпринимателей» возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы.