Руководители роддома в Новокузнецке задержаны после массовой гибели детей

Главврач новокузнецкой больницы, ранее отстраненный от работы, задержан после гибели детей.
В Кузбассе задержаны главный врач Виталий Херасков и заведующий отделением реанимации роддома, где в январе погибли девять новорожденных. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Следователями Следственного комитета Российской Федерации задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных», — заявила Светлана Петренко. Ее слова передает официальный telegram-канал СК РФ.
По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих обязанностей скончались девять новорожденных, появившихся на свет с 1 декабря 2025 года. Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса: халатность (ч. 3 ст. 293) и причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109).
В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках дела уже допрошены потерпевшие и свидетели, изъята медицинская и кадровая документация, назначено девять судебно-медицинских экспертиз.
Уголовное дело было возбуждено после сообщений о массовой гибели младенцев в роддоме — в период новогодних праздников там скончались девять детей. Многие девушки, рожавшие в этом месте, жаловались на халатность, грубость и непрофессионализм персонала. В отношении больницы начались проверки, на время следствия главврач был отстранен от работы.