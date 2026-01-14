Руководители роддома в Новокузнецке задержаны после массовой гибели детей

Уголовное дело было возбуждено после сообщений о массовой гибели младенцев в роддоме — в период новогодних праздников там скончались девять детей. Многие девушки, рожавшие в этом месте, жаловались на халатность, грубость и непрофессионализм персонала. В отношении больницы начались проверки, на время следствия главврач был отстранен от работы.