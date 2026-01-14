В Перми пожарные спасли шестерых из горящего дома

По информации ведомства, прибывшие на место пожарные установили, что в жилой комнате, где горела мебель. К моменту их прибытия шестерым жильцам удалось самостоятельно покинуть горящее здание. Однако из-за интенсивного задымления лестничной клетки ещё шестерым потребовалась помощь профессионалов для безопасной эвакуации на свежий воздух.