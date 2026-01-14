Ричмонд
В Перми пожарные спасли шестерых из горящего дома

Пожар произошёл в ночь на 14 января.

Источник: Аргументы и факты

Шесть человек спасли во время ночного пожара в Перми, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Каляева поступило в 00:09. Для ликвидации пожара было задействовано 20 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.

По информации ведомства, прибывшие на место пожарные установили, что в жилой комнате, где горела мебель. К моменту их прибытия шестерым жильцам удалось самостоятельно покинуть горящее здание. Однако из-за интенсивного задымления лестничной клетки ещё шестерым потребовалась помощь профессионалов для безопасной эвакуации на свежий воздух.

По предварительной информации, жертв и травмированных в результате происшествия нет.

Огнеборцы действовали оперативно: уже в 00:27 пожар был локализован, а спустя минуту, в 00:28, открытое горение полностью ликвидировано. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.