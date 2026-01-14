Ричмонд
Жители Богдановича остались без отопления в лютые морозы

В Богдановиче из-за коммунальной аварии без отопления в −35 градусов остались жители города. Коммунальщики устраняют последствия ЧП, сообщил мэр Олег Нейфельд.

Источник: Telegram-канал Олега Нейфельда

Ночью в южной части города без тепла оставались 17 многоквартирных домов. К утру 14 января тепло не появилось в четырех домах.

«В квартире было утром примерно 16 градусов. Обычно — около 21−22 градусов. Батареи холодные», — рассказала жительница одного из домов, оставшихся без тепла.

Глава города уточнил, что утечка найдена, специалисты работают над ее устранением. «Обнаружено место прорыва в системе. Привлечена дополнительная техника для устранения проблемы», — заявил Нейфельд.

Напомним, во время зимних каникул жители Кушвы также остались без отопления. Произошло нарушение подпитки котельной «Рудничная».