В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в границах микрорайона после атаки БПЛА

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона, где упал беспилотник ВСУ. Такое решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии, рассказал мэр Александр Скрябин.
«Проведено внеочередное заседание КЧС. Принято решение: ввести режим ЧС в границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА», — указал он.
Оперативный штаб, развернутый на месте, приступил к оценке масштабов разрушений и регистрации заявлений от пострадавших граждан. Для жителей, вынужденных покинуть свои квартиры, организован пункт временного размещения и питания.
Перед коммунальными службами поставлена задача немедленно приступить к уборке территории и закрытию теплового контура в поврежденных зданиях. Все пострадавшие могут обратиться в оперативный штаб, который располагается в администрации Советского района по адресу: проспект Коммунистический, 24.
Напомним, что ночью 14 января силы противовоздушной обороны отразили массированный налет в десяти городах и районах области. По словам главы региона, беспилотники были уничтожены над Ростовом-на-Дону, Новочеркасском и Волгодонском, а также в Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.