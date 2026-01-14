ВСУ за сутки 93 раза пытались атаковать Курскую область с помощью артиллерии и БПЛА

В период с 9:00 13 января до 7:00 14 января ВСУ 49 раз вели артиллерийский огонь по отселённым районам. Кроме того, зафиксировано пять атак беспилотников, сбрасывавших взрывные устройства.
«В результате атаки беспилотников незначительно повреждены по одному частному дому в селе Белица Беловского района и селе Крупец Рыльского района. Окажем всю помощь в восстановлении», — пообещал врио губернатора.
Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет, заключил Хинштейн.
Ранее в Белгородской области украинский дрон сбросил бомбу на двигающийся по дороге автомобиль, в результате чего погибла мирная жительница. Женщина скончалась на месте, а водитель машины получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.
