Россиянка хотела устроить теракт в Петербурге

Согласно сообщению ФСБ, задержанная прибыла в Россию через третьи страны. В Смоленской области она должна была получить из тайника оружие и взрывное устройство для осуществления плана. «У нее изъяты пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами», — заявили в спецслужбе.