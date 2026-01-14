Ричмонд
Россиянка хотела устроить теракт в Петербурге

ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге женщину, готовившую покушение на сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказали в самом ведомстве.

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая готовила убийство в Ленобласти.

Федеральная служба безопасности РФ пресекла подготовку теракта на территории Ленинградской области. В Петербурге задержана женщина, которая, по данным ведомства, планировала совершить убийство сотрудника одного из местных предприятий ОПК, сообщили в telegram-канале «Интерфакса».

Согласно сообщению ФСБ, задержанная прибыла в Россию через третьи страны. В Смоленской области она должна была получить из тайника оружие и взрывное устройство для осуществления плана. «У нее изъяты пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами», — заявили в спецслужбе.