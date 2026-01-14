Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

На роддом № 1 регулярно жаловались роженицы. Женщинам давили на живот, ругали матом при родах, а также их оставляли одних во время схваток. Кроме того, в прошлом году медиков этого роддома обвиняли в том, что они оторвали руку ребенку во время родов.