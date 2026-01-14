Ричмонд
Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

Шесть детей из роддома № 1 Новокузнецка находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского.

— Состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь в полном объеме оказывается. Условия все подходящие, мест хватает, — сообщили РИА Новости в медучреждении.

Следователи задержали главного врача и завотделением реанимации роддома в Новокузнецке, где за новогодние праздники скончались девять младенцев.

На роддом № 1 регулярно жаловались роженицы. Женщинам давили на живот, ругали матом при родах, а также их оставляли одних во время схваток. Кроме того, в прошлом году медиков этого роддома обвиняли в том, что они оторвали руку ребенку во время родов.