Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

Шесть детей из роддома № 1 Новокузнецка находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского.
— Состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь в полном объеме оказывается. Условия все подходящие, мест хватает, — сообщили РИА Новости в медучреждении.
Следователи задержали главного врача и завотделением реанимации роддома в Новокузнецке, где за новогодние праздники скончались девять младенцев.
На роддом № 1 регулярно жаловались роженицы. Женщинам давили на живот, ругали матом при родах, а также их оставляли одних во время схваток. Кроме того, в прошлом году медиков этого роддома обвиняли в том, что они оторвали руку ребенку во время родов.