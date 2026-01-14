Задержан главврач больницы в Новокузнецке, где погибли младенцы: кто такой Виталий Херасков

Херасков задержан сотрудниками СК.
Следственный комитет России задержал главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. Медики подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Обязанности главврача клиники исполнял Виталий Херасков.
По данным следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме № 1 скончались девять новорожденных. Дети родились в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Кто такой Херасков, в больнице которого погибли младенцы, — в материале URA.RU.
Начало карьеры.
Получив диплом Кемеровского государственного медицинского института и отслужив в армии, свой трудовой путь Херасков начал еще в студенческие годы. Он работал санитаром, а затем фельдшером выездной бригады скорой помощи. Позже его выбор пал на анестезиологию и реаниматологию. После интернатуры и обучения на клинической кафедре он нарабатывал опыт в «конвейере» в Кемеровской городской больнице № 3.
В конце 1990-х — 2000-х годах Херасков возглавил новое отделение специализированной терапевтической реанимации в Кемеровском кардиодиспансере, затем стал заместителем главного врача и руководителем филиала диспансера в Новокузнецке.
Назначение на должность.
Херасков был назначен руководителем больницы № 1 в 2024 году по решению главы областного Министерства здравоохранения Дмитрия Беглова. До этого в течение четырех лет он занимал должность заместителя Беглова. На эту позицию Херасков был утвержден тогдашним губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, пишет Ngs42.ru.
С июня 2025 года Дмитрий Беглов находится под стражей по обвинению в получении взятки в крупном и особо крупном размере. По данным следствия, он получал незаконное вознаграждение за содействие в организации государственных закупок медицинского оборудования у новосибирской компании ООО «Медтрейд-СРЦ».
Поддержка СВО.
У Хераскова высшее медицинское образование.
В должности главного врача Херасков регулярно проводил патриотические мероприятия. Например, он организовал в больнице церемонию чествования медиков — участников специальной военной операции.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Херасков размещал посты патриотического характера: в поддержку губернатора Кузбасса Ильи Середюка на выборах, о ситуации в Курской области, а также отчеты об участии в акции «Бессмертный полк». Во время пресс-конференции и выступления на телеканале «Вести» он появлялся с символикой, поддерживающей российскую армию.
Трагедия в больнице.
С начала текущего года в акушерском отделении Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 скончались девять новорожденных. По фактам произошедшего СК возбудил уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и о халатности.
В Министерстве здравоохранения Кузбасса заявили, что все умершие дети имели внутриутробную инфекцию. Всего в медучреждении с таким диагнозом находились 17 младенцев.
Херасков отрицает вину медицинского персонала в произошедших летальных исходах. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с различными патологиями. «Все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию. Но проверка еще идет. Вину врачей категорически отрицаю», — заявил главврач в разговоре с telegram-каналом Mash.
Ужасные условия в роддоме.
После публикаций о гибели младенцев пациентки родильного отделения НГКБ № 1 стали сообщать о случаях акушерского насилия со стороны медперсонала. Так, одна из рожениц была вынуждена рожать стоя из-за бездействия сотрудников.
При этом, согласно данным telegram-канала Mash, за последние два года руководству больницы было вынесено 170 предупреждений о нарушениях санитарных норм. Также сообщалось, что на должностях медсестер в учреждении нередко работали санитарки без соответствующей квалификации.