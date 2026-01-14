Задержан главврач больницы в Новокузнецке, где погибли младенцы: кто такой Виталий Херасков

Херасков отрицает вину медицинского персонала в произошедших летальных исходах. По его словам, с конца декабря в роддоме появилось на свет много недоношенных детей с различными патологиями. «Все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию. Но проверка еще идет. Вину врачей категорически отрицаю», — заявил главврач в разговоре с telegram-каналом Mash.