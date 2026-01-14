Женщину парализовало в родах у врачей из роддома Кузбасса, где умерли дети

«В 2023 году моя дочь рожала в роддоме № 3, но принимали роды сотрудники роддома № 1. Рожать самой не дали, делали кесарево, хотя дочь могла родить сама. Родился внук, но дочь чуть не потеряли. Оставили нити во шве, началось загноение. Во время кесарева отнялись руки и ноги, парализовало лицо. Дочери грубили и оскорбляли. Полтора года после родов скорая приезжала каждый день», — сказала Людмила.