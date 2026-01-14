Женщину парализовало в родах у врачей из роддома Кузбасса, где умерли дети

Жительницу Новокузнецка частично парализовало во время родов с врачами из роддома № 1, где за новогодние праздники умерло девять детей. Об этом aif.ru рассказала мать пострадавшей Людмила.
Напомним, 13 января стало известно, что с 1 января 2026 года в новокузнецком роддоме № 1 умерли 9 детей. По данным регионального Минздрава, у всех погибших была внутриутробная инфекция.
«В 2023 году моя дочь рожала в роддоме № 3, но принимали роды сотрудники роддома № 1. Рожать самой не дали, делали кесарево, хотя дочь могла родить сама. Родился внук, но дочь чуть не потеряли. Оставили нити во шве, началось загноение. Во время кесарева отнялись руки и ноги, парализовало лицо. Дочери грубили и оскорбляли. Полтора года после родов скорая приезжала каждый день», — сказала Людмила.
По ее словам, после тяжелых родов у ее дочери остались последствия.
«Муж дочери ходил на прием к главврачу первого роддома, но его, к сожалению, там не услышали», — добавила женщина.
Следственный комитет РФ по факту гибели детей в новокузнецком роддоме № 1 возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач и завотделением реанимации новокузнецкого роддома № 1 задержаны.