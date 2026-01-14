Ричмонд
В Воронеже иномарка сбила пенсионерку на обочине

Пожилая женщина получила травмы после наезда на Октябрьской улице.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Ранним утром 13 января в Воронеже легковушка сбила пожилую женщину. Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась около 7:05 утра на улице Октябрьской.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Subaru Legacy», двигаясь со стороны улицы Теплоэнергетиков в сторону Чуйской, допустил наезд на 64-летнюю местную жительницу. Женщина в момент происшествия находилась на обочине.

В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения. Ее оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники полиции проводят по факту происшествия проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.