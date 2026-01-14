На Южном Урале женщина пыталась обменять поддельные иностранные водительские права

В Троицке (Челябинская область) полицейские задержали женщину, пытавшуюся обменять поддельное иностранное водительское удостоверение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Гражданка России предоставила в регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции удостоверение Республики Беларусь — для замены на документ российского образца. Однако инспектор усомнился в его подлинности.
В итоге документ был направлен на проверку. Экспертиза подтвердила, что удостоверение является поддельным и никогда не выдавалось официальными органами Беларуси.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).