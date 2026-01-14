В Перми наказали школьников, хваставшихся зацепингом в Сети

«В рамках проверки полицейские посетили 14-летнего подростка, который в октябре 2025 года совершил переход через железнодорожные пути в неположенном месте. В присутствии законного представителя правоохранители побеседовали со школьником и показали ему видеозапись. Тогда мальчик признался, что это он запечатлён в видеоролике вместе с 16-летним другом, с которым учится в одной школе», — рассказали в пресс-службе.