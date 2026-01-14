В Перми наказали школьников, хваставшихся зацепингом в Сети

Школьников из Перми, которые хвастались зацепингом в Сети, привлекли к ответственности, передаёт пресс-служба УТ МВД РФ по УрФО.
12 января 2026 года специалисты транспортной полиции обнаружили в социальных сетях ролик, на котором запечатлено, как два подростка катаются на электричке, зацепившись за последний вагон. Правоохранителям удалось установить личности любителей экстремальной езды: ими оказались два мальчика в возрасте 14 и 16 лет.
«В рамках проверки полицейские посетили 14-летнего подростка, который в октябре 2025 года совершил переход через железнодорожные пути в неположенном месте. В присутствии законного представителя правоохранители побеседовали со школьником и показали ему видеозапись. Тогда мальчик признался, что это он запечатлён в видеоролике вместе с 16-летним другом, с которым учится в одной школе», — рассказали в пресс-службе.
Мальчик признался, что 9 января они пришли на станцию «Железнодорожная», зацепились за последний вагон электрички, следующей по маршруту Пермь — Балезино, и проехали так до остановки «Промучасток». Подросток рассказал, что интерес к опасному катанию у него появился после просмотра роликов с зацепингом.
В отношении отца школьника инициировали административное производство за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 16-летнего подростка привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ.
Напомним, ранее сотрудники полиции сняли с электрички 15-летнего зацепера и его трёх младших товарищей в Перми.