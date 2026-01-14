ФСБ предотвратила покушение на сотрудника ОПК Ленобласти

Следственным отделом УФСБ по Смоленской области возбуждено уголовное дело о покушении на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Проводятся мероприятия по дополнительной квалификации действий по статьям о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30 — ст. 205 УК РФ) и государственной измене (ч. 3 ст. 30 — ст. 275 УК РФ).