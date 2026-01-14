Обнародовано, что жителя одной страны оштрафовали за жалобу в полицию на Трампа

Как следует из материалов дела, мужчина обратился в ГУВД Ташкента в состоянии алкогольного опьянения и потребовал принять заявление на главу Белого дома. Полицейские предложили ему прибыть в ближайшее отделение, чтобы оформить обращение официально, однако заявитель так и не пришел.