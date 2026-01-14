Обнародовано, что жителя одной страны оштрафовали за жалобу в полицию на Трампа

Суд в Ташкенте назначил штраф местному жителю, который решил пожаловаться в полицию на президента США Дональда Трампа. Поводом для звонка стала версия о том, что американский лидер якобы похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как следует из материалов дела, мужчина обратился в ГУВД Ташкента в состоянии алкогольного опьянения и потребовал принять заявление на главу Белого дома. Полицейские предложили ему прибыть в ближайшее отделение, чтобы оформить обращение официально, однако заявитель так и не пришел.
В результате суд расценил произошедшее как заведомо ложный вызов специализированных служб. Мужчину признали виновным по статье 199 Кодекса об административной ответственности Узбекистана и назначили штраф в размере трех базовых расчетных величин — 1,23 миллиона сумов, что составляет около 100 долларов.
В ходе заседания нарушитель вину признал. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, не помнит, что именно говорил, и не осознавал возможных последствий своего звонка.
