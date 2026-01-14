Подмосковный суд рассмотрит иск на 600 миллионов к экс-сенатору Савельеву

Помимо этого, экс-сенатора обвиняют в организации убийства своего бывшего партнера по бизнесу. Савельева задержали, когда он выходил из зала заседаний Совета Федерации. В рамках уголовного дела к нему подали иск на три миллиарда рублей. Это связано с банкротством «Уралстройнефти». Что известно о Савельеве и об обвинениях в его адрес — в материале «Вечерней Москвы».