Минздрав Красноярского края прокомментировал смерть младенцев в Кузбассе

Как именно медицинские учреждения края отреагируют на трагедию, и какие меры будут предприняты для предотвращения подобных инцидентов, пока, как объяснили в минздраве, не известно. Не исключено, что за этой историей последуют меры, которые затронут роддома по всей России. Наши коллеги из kuzbass.aif.ru побывали на месте, где погибли младенцы.