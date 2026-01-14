Ричмонд
Минздрав Красноярского края прокомментировал смерть младенцев в Кузбассе

Минздрав Красноярского края прокомментировал трагедию в новокузнецком роддоме.

Источник: Gallery

В минздраве Красноярского края прокомментировали гибель девяти младенцев в Новокузнецке.

В ведеомстве корреспонденту krsk.aif.ru сказали, что смерть такого количества новорожденных — это аномалия.

На данный момент следствие еще устанавливает детали инцидента, и специалисты не могут точно назвать причины трагедии.

Как именно медицинские учреждения края отреагируют на трагедию, и какие меры будут предприняты для предотвращения подобных инцидентов, пока, как объяснили в минздраве, не известно. Не исключено, что за этой историей последуют меры, которые затронут роддома по всей России. Наши коллеги из kuzbass.aif.ru побывали на месте, где погибли младенцы.