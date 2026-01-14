Режим ЧС ввели в границах микрорайона Ростова-на-Дону после атаки украинских БПЛА

В границах микрорайона Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом в среду, 14 января, сообщил глава города Александр Скрябин после заседания комиссии по ЧС.
— Принято решение: организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, организовать обход для оценки ущерба, развернуть пункт временного размещения и питания для жизнеобеспечения эвакуируемых граждан, — добавил он в Telegram-канале.
Кроме того, специалисты закроют тепловой контур в домах, которые пострадали в результате падения обломков вражеских дронов. Коммунальщики, в свою очередь, уже начали уборку на территориях, прилегающих к месту происшествия.
Ранее специалисты нашли тело мужчины при разборе завалов после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. Погибший находился в одной из загоревшихся квартир в ростовской многоэтажке.
В этот же день пожар случился в жилых домах и в промышленном здании после удара вражеских дронов по городу. Работники дежурно-спасательных служб приведены в полную готовность.