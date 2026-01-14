Арестован второй свердловчанин, изнасиловавший с друзьями 15-летнюю школьницу. Фото

Эльнара Гаана взяли под стражу.
Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Эльнара Гаана — второго обвиняемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Ранее в СИЗО-1 отправили его друга — 23-летнего Эдуарда Шафикова, передает корреспондент URA.RU.
Гаану 25 лет, он родом из Нижних Серег. Ранее был судим. Его поместили под стражу до 11 марта.
Инцидент произошел в ночь на 11 января на улице Академика Бардина. По версии следствия, один из обвиняемых привел пьяную девочку к себе, где набросился на нее с двумя товарищами. Шафиков заявил, что не согласен с обвинением.