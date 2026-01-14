Ричмонд
Арестован второй свердловчанин, изнасиловавший с друзьями 15-летнюю школьницу. Фото

Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Эльнара Гаана — второго обвиняемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Ранее в СИЗО-1 отправили его друга — 23-летнего Эдуарда Шафикова, передает корреспондент URA.RU.

Эльнара Гаана взяли под стражу.

Гаану 25 лет, он родом из Нижних Серег. Ранее был судим. Его поместили под стражу до 11 марта.

Инцидент произошел в ночь на 11 января на улице Академика Бардина. По версии следствия, один из обвиняемых привел пьяную девочку к себе, где набросился на нее с двумя товарищами. Шафиков заявил, что не согласен с обвинением.