Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Красноярска будут судить за махинации с получением водительских прав

В Красноярске перед судом предстанет местный житель за обман под предлогом помощи в сдаче экзамена на получение водительского удостоверения.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска предстанет перед судом за обман под предлогом помощи в сдаче экзамена на получение водительских прав. Как сообщили в краевом МВД, зимой 2025 года в дежурную часть обратилась 22-летняя девушка и рассказала, что познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь с тестированием.

Горожанка уже училась в автошколе, но из-за родов решила отложить сдачу. Новый знакомый заверил девушку: мол, договорится с инспекторами о том, что ей поставят оценку «удовлетворительно» даже при наличии ошибок. Цена услуги — 45 тысяч рублей.

С тестом девушка не справилась, и ей предложили попробовать снова через шесть месяцев. После этого она попыталась связаться с «посредником», однако тот уже не отвечал.

Полицейские нашли подозреваемого — им оказался ранее не судимый 23-летний житель краевого центра. Теперь «помощнику» грозит до пяти лет лишения свободы.