Жителя Красноярска будут судить за махинации с получением водительских прав

Житель Красноярска предстанет перед судом за обман под предлогом помощи в сдаче экзамена на получение водительских прав. Как сообщили в краевом МВД, зимой 2025 года в дежурную часть обратилась 22-летняя девушка и рассказала, что познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь с тестированием.