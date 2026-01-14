Жителя Красноярска будут судить за махинации с получением водительских прав

Житель Красноярска предстанет перед судом за обман под предлогом помощи в сдаче экзамена на получение водительских прав. Как сообщили в краевом МВД, зимой 2025 года в дежурную часть обратилась 22-летняя девушка и рассказала, что познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь с тестированием.
Горожанка уже училась в автошколе, но из-за родов решила отложить сдачу. Новый знакомый заверил девушку: мол, договорится с инспекторами о том, что ей поставят оценку «удовлетворительно» даже при наличии ошибок. Цена услуги — 45 тысяч рублей.
С тестом девушка не справилась, и ей предложили попробовать снова через шесть месяцев. После этого она попыталась связаться с «посредником», однако тот уже не отвечал.
Полицейские нашли подозреваемого — им оказался ранее не судимый 23-летний житель краевого центра. Теперь «помощнику» грозит до пяти лет лишения свободы.