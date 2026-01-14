Выяснилось, как двое подростков погибли в песчаной яме, которую копали 2 недели

Инцидент произошел в небольшом городе Инвернесс. По данным следствия, школьники увлеклись копанием в рыхлом «сахарном песке», характерном для этих мест. За время игры они выкопали яму, похожую на пещеру, и регулярно возвращались к ней, углубляя и расширяя.