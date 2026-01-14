Выяснилось, как двое подростков погибли в песчаной яме, которую копали 2 недели

В американском штате Флорида трагедия в городском парке закончилась гибелью двух 14-летних подростков. Лучшие друзья задохнулись под тоннами песка после того, как обрушилась глубокая яма, которую они рыли в течение двух недель. О случившемся сообщила газета Daily Mail.
Инцидент произошел в небольшом городе Инвернесс. По данным следствия, школьники увлеклись копанием в рыхлом «сахарном песке», характерном для этих мест. За время игры они выкопали яму, похожую на пещеру, и регулярно возвращались к ней, углубляя и расширяя.
В какой-то момент стенки самодельного укрытия не выдержали. Песок осыпался и полностью накрыл подростков. По данным правоохранителей, глубина ямы достигала около полутора метров, и выбраться самостоятельно они уже не смогли.
Тревогу подняли родственники, когда дети перестали выходить на связь. Приехав в парк, родители обнаружили велосипеды и следы земляных работ, после чего вызвали спасателей.
На месте началась операция по поиску и извлечению подростков. По предварительным данным, спасателям понадобилось около 30 минут, чтобы добраться до ребят, однако времени оказалось слишком мало.
Представители шерифа сообщили, что один из подростков — Деррик Хаббард — погиб на месте. Его друг Джордж Уоттс был доставлен в больницу в критическом состоянии, но позже семья приняла решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.
