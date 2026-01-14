Ричмонд
Количество погибших при падении подъёмного крана на поезд в Таиланде возросло до 22

Строительный кран рухнул на пассажирский поезд в Таиланде, в результате чего погибли 22 человека и ещё 55 получили ранения. О трагедии сообщает газета Khaosod, ссылаясь на данные местных правоохранителей.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл с составом, следовавшим из Бангкока. По предварительным данным, на борту находились 109 пассажиров.

«Число погибших составляет 22 человека, а 55 получили ранения в результате аварии с краном», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Таиланде строительный кран упал прямо на пассажирский поезд, в котором на тот момент находились люди. Тогда сообщалось лишь о 10 жертвах и 40 пострадавших, но теперь количество погибших сильно возросло.

