Количество погибших при падении подъёмного крана на поезд в Таиланде возросло до 22

Инцидент произошёл с составом, следовавшим из Бангкока. По предварительным данным, на борту находились 109 пассажиров.
«Число погибших составляет 22 человека, а 55 получили ранения в результате аварии с краном», — говорится в публикации.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Таиланде строительный кран упал прямо на пассажирский поезд, в котором на тот момент находились люди. Тогда сообщалось лишь о 10 жертвах и 40 пострадавших, но теперь количество погибших сильно возросло.
