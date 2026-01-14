ФСБ показала видео задержания россиянки за подготовку теракта в Петербурге

Ранее в спецслужбе заявили, что россиянка 1966 года рождения, проживая на Украине, была завербована Службой безопасности страны, прошла обучение диверсионной деятельности и готовила убийство сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области. Прибыв в РФ через третьи страны, задержанная намеревалась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ). Теракт был предовращен сотрудниками ФСБ. У женщины изъяли пистолет Макарова, СВУ и средства связи.