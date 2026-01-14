СК показал фото турагента из Минска, обманувшей 29 минчан на 250 000 рублей

По информации следствия, с января 2024 года 51-летняя минчанка зарегистрировала фирму и стала предлагать услуги, связанные с организацией путешествий. Внешне все выглядело законно: с клиентами заключались договоры, формировались заявки у туристических операторов. Со своей стороны клиенты добросовестно перечисляли предоплату, в некоторых случаях полностью оплачивали тур на расчетный счет организации. Эти деньги должны были быть направлены для бронирования услуг, но использовались совершенно иначе.