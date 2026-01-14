Ричмонд
СК показал фото турагента из Минска, обманувшей 29 минчан на 250 000 рублей

СК показал фото турагента, чьих пострадавших клиентов ищут в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

СК показал фото турагента из Минска, обманувшей 29 минчан на 250 000 рублей. Подробности сообщили в Следственном комитете.

По информации следствия, с января 2024 года 51-летняя минчанка зарегистрировала фирму и стала предлагать услуги, связанные с организацией путешествий. Внешне все выглядело законно: с клиентами заключались договоры, формировались заявки у туристических операторов. Со своей стороны клиенты добросовестно перечисляли предоплату, в некоторых случаях полностью оплачивали тур на расчетный счет организации. Эти деньги должны были быть направлены для бронирования услуг, но использовались совершенно иначе.

Установлено, что предпринимательница переводила туроператору примерно 20% от полной стоимости тура. По причине непогашенного остатка бронирование аннулировалось, а внесенная сумма возвращалась.

«Вместо полного расчета с партнерами или возврата денег клиентам, владелица агентства тратила их на аренду офисных помещений, выплату заработной платы сотрудникам, коммунальные платежи и другие расходы», — уточнили в СК.

И добавили, что в скором времени некоторые минчане начали получать уведомления про отмену поездки якобы из-за неправильного распределения финансов. При этом предпринимательница предлагала им внести полную стоимость за тур и обещала вернуть деньги после путешествия. Отказавшись от таких условий, белорусы начали обращаться в милицию.

«Следователи выяснили, что за два года женщина обманным путем завладела денежными средствами 29 жителей столицы на общую сумму более 250 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.

СК показал фото турагента, чьих пострадавших клиентов ищут в Беларуси. Фото: sk.gov.by.

В отношении жительницы Минска было заведено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В Следственном комитете устанавливают причастность женщины к совершению подобных преступлений. И просят белорусов, которые пострадали от противоправных действий предпринимательницы, или же знают информацию о других эпизодах преступной деятельности, сообщить по телефону 8 (017) 389 92 17.

