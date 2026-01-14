Реконструкция парка Ленина в Уфе выполнена наполовину.

Сейчас строители сконцентрировались на создании прочных оснований для будущих объектов парка. Например, полностью готово бетонное основание для пешеходных дорожек, общая площадь которых превышает 13 тысяч квадратных метров. В настоящее время рабочие трудятся над площадками для стритбола, волейбола и над специальной зоной для маломобильных посетителей. Также начали готовить место для будущего амфитеатра, где планируется проводить концерты и другие мероприятия.