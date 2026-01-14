Реконструкция парка Ленина в Уфе выполнена наполовину.

Реконструкция парка имени Ленина в Уфе достигла середины. По данным мэрии города, общая готовность объекта составляет 50%.
Подрядчик уже закончил основные подготовительные и инфраструктурные работы. Проложены все необходимые инженерные сети: водопровод, канализация, система для автоматического полива и электричество. Также часть декоративных элементов уже установлена на свои места.
Сейчас строители сконцентрировались на создании прочных оснований для будущих объектов парка. Например, полностью готово бетонное основание для пешеходных дорожек, общая площадь которых превышает 13 тысяч квадратных метров. В настоящее время рабочие трудятся над площадками для стритбола, волейбола и над специальной зоной для маломобильных посетителей. Также начали готовить место для будущего амфитеатра, где планируется проводить концерты и другие мероприятия.
Напомним, парк обновляют в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Последний раз его серьезно реконструировали еще в 1980-х годах. Новые работы начались в мае 2025 года, а открыть обновленную территорию планируют ко Дню Республики в текущем году.
