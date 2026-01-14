ФСБ предотвратила организованное Киевом покушение на сотрудника оборонного предприятия

В Смоленской области задержана гражданка России, которая по заданию украинских спецслужб готовила убийство сотрудника предприятия ОПК. Подозреваемая была завербована СБУ и прошла обучение диверсионной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, женщину завербовали, когда она жила на Украине. Там она прошла спецподготовку, после чего вернулась в Россию через третьи страны специально для совершения теракта.
Для подготовки преступления женщина приехала в Смоленскую область, чтобы забрать оружие и взрывчатку из тайника. При попытке изъятия «закладки» её задержали оперативники. При обыске у фигурантки изъяли пистолет Макарова, самодельную бомбу из импортной взрывчатки и телефон с перепиской с кураторами из Украины.
Следствие установило, что целью атаки должен был стать сотрудник одного из оборонных предприятий, расположенных в Ленобласти.
Сейчас женщина находится под арестом. На данный момент уголовное дело возбуждено только за незаконный оборот взрывчатки, но в ФСБ готовят обвинения по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к теракту». В совокупности задержанной может грозить пожизненное лишение свободы.