ФСБ предотвратила организованное Киевом покушение на сотрудника оборонного предприятия

Для подготовки преступления женщина приехала в Смоленскую область, чтобы забрать оружие и взрывчатку из тайника. При попытке изъятия «закладки» её задержали оперативники. При обыске у фигурантки изъяли пистолет Макарова, самодельную бомбу из импортной взрывчатки и телефон с перепиской с кураторами из Украины.