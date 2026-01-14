Студентку из Петербурга заподозрили в помощи мошенникам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку техникума, которая, предположительно, «подрабатывала» в качестве курьера мошенников, выманивших у школьницы около 5 миллионов рублей родительских сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 28 декабря в полицию Московского района обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении ее 15-летней дочери.
«По словам потерпевшей, в период с 24 по 26 декабря ее дочери-школьнице звонили неизвестные, которые под предлогом декларирования денежных средств убедили ее забрать из дома все родительские накопления и передать их курьеру. В результате, встретившись с курьером у дома 3 по Московскому шоссе, школьница отдала 5 003 000 рублей и ювелирные украшения». — рассказали в полиции.
Во вторник правоохранители задержали на улице Ленсовета 20-летнюю студентку техникума, которая, предположительно, выступала в качестве курьера.
«Подозреваемая задержана… и помещена в изолятор временного содержания», — добавили в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).