Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентку из Петербурга заподозрили в помощи мошенникам

В Петербурге задержали подозреваемую в помощи мошенникам студентку техникума.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку техникума, которая, предположительно, «подрабатывала» в качестве курьера мошенников, выманивших у школьницы около 5 миллионов рублей родительских сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, 28 декабря в полицию Московского района обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении ее 15-летней дочери.

«По словам потерпевшей, в период с 24 по 26 декабря ее дочери-школьнице звонили неизвестные, которые под предлогом декларирования денежных средств убедили ее забрать из дома все родительские накопления и передать их курьеру. В результате, встретившись с курьером у дома 3 по Московскому шоссе, школьница отдала 5 003 000 рублей и ювелирные украшения». — рассказали в полиции.

Во вторник правоохранители задержали на улице Ленсовета 20-летнюю студентку техникума, которая, предположительно, выступала в качестве курьера.

«Подозреваемая задержана… и помещена в изолятор временного содержания», — добавили в ГУМВД.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).