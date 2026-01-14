Студентку из Петербурга заподозрили в помощи мошенникам

«По словам потерпевшей, в период с 24 по 26 декабря ее дочери-школьнице звонили неизвестные, которые под предлогом декларирования денежных средств убедили ее забрать из дома все родительские накопления и передать их курьеру. В результате, встретившись с курьером у дома 3 по Московскому шоссе, школьница отдала 5 003 000 рублей и ювелирные украшения». — рассказали в полиции.