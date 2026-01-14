Ричмонд
В компьютерном клубе Петербурга открыли стрельбу во время игры в дартс

Один из посетителей расстрелял мишень и покинул заведение.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге произошел инцидент в компьютерном клубе в Невском районе. Там была открыта стрельба во вторник вечером, 13 января.

Это заведение находится на Заводской улице. Накануне посетители компьютерного клуба решили поиграть в дартс. Администрация совсем недавно повесила новую мишень, пишет «Фонтанка».

В какой-то момент во время игры один из участников, по всей видимости, сильно расстроился своему проигрышу. Молодой человек внезапно достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в мишень.

После этого он ушел. О пострадавших не сообщается. Правоохранительные органы разыскивают нарушителя порядка.