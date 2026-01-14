В Новосибирске суд арестовал мужчин, обвиняемых в распространении листовок против ВС РФ

Они обвиняются в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону. По версии следствия, в апреле 2022 года на территории России было создано террористическое сообщество «Народное коммунистическое движение» (НКД)*.
Его целью, как установили правоохранители, являлись пропаганда, оправдание и поддержка терроризма. Обвиняемые, согласно материалам дела, входили в состав этого сообщества и занимались изготовлением и распространением агитационных листовок.
В этих материалах содержались призывы с негативным и враждебным отношением к представителям Вооружённых сил РФ, государственной власти и сторонникам СВО. Помимо этого, мужчины собирали коды от домофонов многоквартирных домов, которые предоставляли другим участникам сообщества для беспрепятственного доступа в подъезды и расклейки листовок.
Деятельность Насыпова и Полуэктова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Мужчины были задержаны 12 ноября 2025 года, в тот же день им было предъявлено официальное обвинение. Постановления суда об аресте вступили в законную силу. *Сообщество «Народное коммунистическое движение» признано в РФ террористическим и внесено Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.
ИА Сибинформ.