В Новосибирске суд арестовал мужчин, обвиняемых в распространении листовок против ВС РФ

Деятельность Насыпова и Полуэктова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Мужчины были задержаны 12 ноября 2025 года, в тот же день им было предъявлено официальное обвинение. Постановления суда об аресте вступили в законную силу. *Сообщество «Народное коммунистическое движение» признано в РФ террористическим и внесено Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.