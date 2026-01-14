Ричмонд
В Омске у «Меги» прорвало систему пожаротушения

По всей видимости, причиной стала сильная минусовая температура.

Источник: Аргументы и факты

В крупном гипермаркете на Левом берегу в Омске произошёл необычный инцидент. Видео появилось в Telegram-канале «Инцидент Омск».

Как сообщают очевидцы, в магазине внезапно сработала аварийная система пожаротушения — сначала включился один спринклер, а затем вода хлынула из остальных.

По всей видимости, причиной стала низкая температура, из-за которой могла выйти из строя система, предполагает очевидец. Посетители, выходящие из магазина, не ожидали увидеть на улице настоящий душ и попадали под струи воды. Это видно на видео.