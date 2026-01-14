Ричмонд
В Находке водитель, устроивший массовое ДТП у ГУМа, скрылся с места аварии

Автомобиль Mazda Demio выехал на встречную полосу, спровоцировав столкновение с тремя машинами.

Источник: Аргументы и факты

В Находке полиция разыскивает водителя, который устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в районе ГУМа и скрылся с места аварии. По предварительным данным, автомобиль Mazda Demio, выехав на встречную полосу, последовательно столкнулся с тремя машинами, после чего его водитель покинул место ДТП пешком.

Авария произошла на оживлённой улице в центре города. Согласно сообщению полиции, водитель Mazda Demio, двигаясь со стороны Рыбного порта в направлении Заводской, нарушил правила, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Prius.

От сильного удара у Prius оторвалось переднее левое колесо, которое отлетело и повредило стоявший неподалёку автомобиль Nissan X-Trail. После этого Mazda Demio продолжила неуправляемое движение и врезалась в ещё одну машину — Chery Tiggo.

После серии столкновений водитель Mazda Demio вышел из своего автомобиля и скрылся пешком, оставив транспортное средство на месте происшествия. В настоящее время полиция устанавливает его личность и местонахождение, изучая записи с камер видеонаблюдения и опрашивая свидетелей.