В Находке водитель, устроивший массовое ДТП у ГУМа, скрылся с места аварии

В Находке полиция разыскивает водителя, который устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в районе ГУМа и скрылся с места аварии. По предварительным данным, автомобиль Mazda Demio, выехав на встречную полосу, последовательно столкнулся с тремя машинами, после чего его водитель покинул место ДТП пешком.
Авария произошла на оживлённой улице в центре города. Согласно сообщению полиции, водитель Mazda Demio, двигаясь со стороны Рыбного порта в направлении Заводской, нарушил правила, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Prius.
От сильного удара у Prius оторвалось переднее левое колесо, которое отлетело и повредило стоявший неподалёку автомобиль Nissan X-Trail. После этого Mazda Demio продолжила неуправляемое движение и врезалась в ещё одну машину — Chery Tiggo.
После серии столкновений водитель Mazda Demio вышел из своего автомобиля и скрылся пешком, оставив транспортное средство на месте происшествия. В настоящее время полиция устанавливает его личность и местонахождение, изучая записи с камер видеонаблюдения и опрашивая свидетелей.