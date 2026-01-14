В Находке водитель, устроивший массовое ДТП у ГУМа, скрылся с места аварии

В Находке полиция разыскивает водителя, который устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в районе ГУМа и скрылся с места аварии. По предварительным данным, автомобиль Mazda Demio, выехав на встречную полосу, последовательно столкнулся с тремя машинами, после чего его водитель покинул место ДТП пешком.