Прокуратура возбудила дела против начальника управления дорог Владивостока

По результатам этих проверок главе Владивостока и руководителям управляющих компаний, которые ненадлежащим образом обслуживают закреплённые за ними дворовые территории, внесены более 20 представлений. В представлениях ставится вопрос об устранении нарушений, привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности и организации работы по очистке снега и наледи.