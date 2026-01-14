Ричмонд
Прокуратура возбудила дела против начальника управления дорог Владивостока

По результатам надзорных мероприятий главе Владивостока и руководителям УК внесены более 20 представлений об устранении нарушений.

Источник: Аргументы и факты

Прокурор Приморского края Сергей Столяров возбудил дела об административных правонарушениях в отношении начальника управления дорог администрации Владивостока по статье 12.34 КоАП РФ из‑за ненадлежащего обеспечения безопасности дорожного движения при содержании городских дорог.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, надзорное ведомство контролирует устранение снега и льда на дорогах и тротуарах во Владивостоке. Ведомство указывает, что проверки связаны с многочисленными жалобами горожан на несвоевременную и неполную уборку, а также недостаточную обработку дорожного покрытия противогололёдными материалами.

Особое внимание прокуратура уделяет подходам к социально значимым объектам Владивостока, включая школы, больницы и поликлиники, где гололёд представляет повышенную опасность для пешеходов.

Для оценки реального состояния дворов и тротуаров прокуроры районов города совместно с представителями административной комиссии осмотрели более 100 придомовых территорий.

По результатам этих проверок главе Владивостока и руководителям управляющих компаний, которые ненадлежащим образом обслуживают закреплённые за ними дворовые территории, внесены более 20 представлений. В представлениях ставится вопрос об устранении нарушений, привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности и организации работы по очистке снега и наледи.