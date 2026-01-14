Прокуратура Тукаевского района назвала причины обрушения крыши сельского ДК

По заключению экспертов, здание «сдалось» под воздействием времени, высокой влажности и засилья птиц, чей помет ускорял разрушение. При этом ремонты не проводились, а о случившемся местное руководство не сообщило ни в полицию, ни в МЧС. Ходатайство о финансировании ремонта было направлено районному начальству уже после вмешательства прокуратуры.