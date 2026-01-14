Прокуратура Тукаевского района назвала причины обрушения крыши сельского ДК

В Тукаевском районе завершено расследование чрезвычайного происшествия в сельском Доме культуры. В октябре 2025 года в селе Мусабай Завод рухнули кровля и потолок зрительного зала. Проверка установила, что к обрушению привели не только ветхость конструкций, но и системное бездействие властей.
По заключению экспертов, здание «сдалось» под воздействием времени, высокой влажности и засилья птиц, чей помет ускорял разрушение. При этом ремонты не проводились, а о случившемся местное руководство не сообщило ни в полицию, ни в МЧС. Ходатайство о финансировании ремонта было направлено районному начальству уже после вмешательства прокуратуры.
Помимо ветхости, в ДК выявили нарушения пожарной безопасности. Главе поселения внесено представление, должностных лиц привлекут к ответственности. Руководителю района поручено провести внеочередные проверки всех социальных объектов и внедрить систему их постоянного мониторинга. Ситуация взята на личный контроль прокурора.