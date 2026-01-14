Житель Ревды убил соседа из-за домогательств

Суд установил, что в июле 2025 года Сергей, будучи пьяным, попросился к соседу в туалет. Как следует из материалов дела, когда он вышел из санузла, мужчина вышел к нему в обнаженном виде и начал домогаться. Со слов Сергея, он испугался и схватил нож, чтобы напугать соседа.