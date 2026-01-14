Житель Ревды убил соседа из-за домогательств

Суд установил, что в июле 2025 года Сергей, будучи пьяным, попросился к соседу в туалет. Как следует из материалов дела, когда он вышел из санузла, мужчина вышел к нему в обнаженном виде и начал домогаться. Со слов Сергея, он испугался и схватил нож, чтобы напугать соседа.
— Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка на почве личной неприязни, которая быстро переросла в физическое противостояние. В ходе конфликта Сергей сначала нанес соседу удары в голову, а затем не менее 9 ножевых ранений в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В суде мужчина полностью признал вину, однако отрицал, что хотел убить соседа.
Ревдинский городской суд признал Сергея виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Кроме лишения свободы с осужденного взыскали 1 миллион рублей компенсации в пользу матери погибшего. Основанием для смягчения приговора стало аморальное поведение соседа, которое спровоцировало конфликт.