Мужчина арестован по обвинению в убийстве знакомого на юге Москвы

Суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве своего знакомого в квартире на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, 4 января нетрезвый мужчина, находясь в квартире жилого дома в Сумском проезде, на почве внезапно возникшей личной неприязни не менее двух раз ударил ножом своего знакомого 1969 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов задержали нападавшего. Ему предъявлено обвинение. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жительница Орехово-Зуева избила знакомого стулом и зарезала его. Врачей скорой помощи и сотрудников полиции на место случившегося вызвал очевидец. Спустя время злоумышленницу задержали, ей предъявлено обвинение.