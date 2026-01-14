Мужчина арестован по обвинению в убийстве знакомого на юге Москвы

По версии следствия, 4 января нетрезвый мужчина, находясь в квартире жилого дома в Сумском проезде, на почве внезапно возникшей личной неприязни не менее двух раз ударил ножом своего знакомого 1969 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.